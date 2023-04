Racing Genk heeft de reguliere competitie gisteren afgesloten als leider en is dus al zeker van Europees voetbal volgend seizoen. Genk speelde 2-2 gelijk op Charleroi en zag zo Union, dat won op Kortrijk, nog langszij komen in de stand. De Genkenaren beginnen dus zonder overschot aan de play-offs. Antwerp volgt ook maar op 2 punten. Het beloven dus razendspannende weken te worden. Bij Genk is het vertrouwen er in ieder geval dat het, na kampioen van de reguliere competitie, ook de titel kan pakken in de play-offs.