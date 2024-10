Ludwig Vandenhove nieuwe burgemeester van Sint-Truiden

- Ludwig Vandenhove is burgemeester in Sint-Truiden. Hij stapt in zee met Open VLD, N-VA en de nieuwe burgerpartij WOW. Zo zet hij uittredend burgemeester Ingrid Kempeneers en cd&v buitenspel. Kempeneers is woedend op de onervaren politici van WOW.- Raf Terwingen blijft burgemeester in Maasmechelen. Hij laat de liberalen vallen en negeert Andy Pieters van N-VA. Serdar Karali van PUUR is de lachende derde.- De populairste burgemeester van Limburg is te vinden in Heers. 47 procent van de stemmen gingen naar Kristof Pirard.- Op het assisenproces van de villamoord in Pelt vraagt advocaat Sven Mary de vrijspraak voor de ex van het slachtoffer.- En karpervissen is een hypermoderne sport geworden. Het Benelux Kampioenschap Karpervissen vindt voor de tiende keer plaats aan de Paalse Plas in Beringen.