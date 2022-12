Ludwig Vandenhove: 'Ontslag Meryame Kitir zware slag voor onze partij en voor onze provincie'

De regen en vrieskou hebben afgelopen nacht voor spekgladde wegen gezorgd. Op verschillende plaatsen in ons land leidde dat tot verkeersongevallen met blikschade en gewonden, zo ook in Limburg. Op de Hoefaertweg in Bilzen ging gisterenavond een auto aan het slippen en vervolgens over de kop in een gracht. De bestuurder kon op eigen houtje uit het voertuig kruipen. Een ziekenwagen van het Vlaamse Kruis kwam ter plaatse in het kader van het provinciale medische interventieplan, maar de chauffeur was ongedeerd. Ook in Hoeselt kwam het tot een ongeval. Aan de Schalkhovenstraat ging uit een auto uit de bocht en kwam daarna tegen de gevel van een woning terecht. De bestuurder raakte lichtgewond. Naast een ambulance kwam ook de brandweer ter plaatse om de stabiliteit van de gevel te controleren.