Ludwig Vandenhove (Vooruit): "Burgemeester Heeren liegt, en zet best stap opzij"

door Luc Moons

Voormalig burgemeester van Sint-Truiden en nu oppositieraadslid voor de partij Vooruit reageert hard op de voortijdige vaccinatie van burgemeester Veerle Heeren. "Ze heeft niets onwettigs gedaan, maar het is wel een ethisch probleem. Bovendien gaat ze er nogal licht over. Politiek onwaardig," zegt Vanhove. "Zo maar doen alsof er hier en daar een vaccin te veel was, klopt niet. We hebben bewijzen dat ze voorrang heeft gegeven aan een tiental mensen. Burgemeester Heeren liegt."

Volgens Vandenhove is het vooral problematisch dat burgemeester Heeren zo lang loog over het feit of ze al dan niet gevaccineerd was. "Ze heeft anderhalve maand lang hautain gereageerd op de vraag of ze een vaccin had gekregen. Zo iemand is de politiek onwaardig." Moest de burgemeester meteen hebben toegegeven dat ze gevaccineerd was, kon men nog geloven dat het om een inschattingsfout ging, vindt Vandenhove. Maar nu lijkt het eerder een bewuste actie. Ludwig Vandenhove stuurt ook aan op een ontslag van de burgemeester. "Ze heeft zichzelf ongelooflijk in de moeilijkheden gefietst. Ik denk dat ze best de eer aan zichzelf houdt en een stap opzij zet," aldus Vandenhove.

Er is zelfs sprake van een lijst met kennissen die burgemeester Heeren voorrang zou hebben gegeven op een vaccin. Daardoor kreeg een tiental mensen ook een vroegtijdige vaccinatie. Maar dat ontkende de burgemeester met klem in ons TVL-Nieuws. "We hebben nochtans bewijzen dat de burgemeester een tiental mensen heeft laten vaccineren, eerder dan gepland. Ze liegt hierover. En liegen in de politiek, dat is dodelijk," zegt Vandenhove.