Ludwig Vandenhove wil meldingsplicht bij perenvuur

- Na de geboorte van een kind, moeten werkende ouders een jaar thuis kunnen blijven om ervoor te zorgen. Dat voorstel lanceert CM-topman Luc Van Gorp aan de vooravond van Rerum Novarum. - In Peer is er vanavond een extra gemeenteraad rond de erkenning van Bosland als Nationaal Park. Burgemeester Steven Matthei verdedigt opnieuw de beslissing van Peer om uit de procedure te stappen.- We hebben een gesprek met Koen en Peter die hun relatie deze zomer in Lommel laten inzegenen door de kerk. - STVV stelt Thorsten Fink voor als nieuwe hoofdtrainer. Hij moet de club door een historisch seizoen loodsen want STVV viert zijn honderdste verjaardag.- En kunstenaars met een psychosociale kwetsbaarheid tonen hun werk in een tentoonstelling in de Boogerd in Sint-Truiden.