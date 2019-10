Luminus Arena uitverkocht voor Champions League wedstrijd tegen Napoli

In de eerste helft waren de beste kansen voor de bezoekers. Milik raakte maar liefst drie keer het kader. Racing Genk herstelde het evenwicht en stak nadien zelf een paar keer de neus aan het venster. Samatta kopte op Meret, ook Berge en Bongonda schoten. Maar zonder succes. Na de pauze bleef de wedstrijd in evenwicht. Genk opende goed met enkele kansjes, maar de beste was voor Napoli. Callejon miste op open doel. Meteen daarna gingen de handen op elkaar in het stadion toen Rode Duivel Dries Mertens zijn entree maakte. De wedstrijd was op weg naar een scoreloos gelijkspel. Hagi had tien minuten voor tijd wel nog de 1-0 aan de voet. Hij schoot over. Het bleef 0-0. Genk pakt z’n eerste punt in deze CL. Foto: Racing Genk