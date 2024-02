Lummen opent loopgravenwandeling aan domein Duizendjarige Eik

- Limburg krijgt er een Michelinster bij. Die is voor Hoeve De Bies in Sint-Martens-Voeren. Dat brengt het aantal sterrenrestaurants op dertien.- In Gellik bij Lanaken reageert het bestuur van een basisschool alert nadat een onbekende man kinderen aanspreekt op weg naar school.- Cd&v wil kunnen ingrijpen als de wolvenpopulatie in onze provincie te groot wordt. De absolute bescherming van het dier moet geschrapt, klinkt het.- Steeds meer Limburgers investeren in KMO's via de winwinlening. Tegenover vorig jaar is er een stijging van liefst 145 procent.- En spelers van zaalvoetbalploeg F.C Genesis uit Genk dienen een klacht in bij de politie na geweld en racistische uitlatingen tijdens een match in Tongeren.