Lummen Vrijwilligt wil oplossing bieden voor gebrek aan helpende handen

In Genk maakt de librale partij een doorstart. Open VLD - dat na de verkiezingen van 2019 zelfs niet in de oppositie geraakte - was op sterven na dood. Werkelijk niemand geraakte in de gemeenteraad. Vandaag stelt een nieuwe liberale vereniging zich voor met als lijsttrekker de 26-jarige Chiroman en geschiedenisleraar Robbe Hamelers. Als Open VLD potten breekt bij de verkiezingen in oktober, kan het wel eens kingmaker zijn voor het succes van N-VA of cd&v. Met andere woorden dan kan de grootste partij genoeg hebben aan een kleine groep liberalen om Genk te besturen.