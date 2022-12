De Duystere Markt, een curiosa- en rariteitenexpo, lokt duizenden bezoekers naar het Thor-park. Je vindt er verzamelobjecten met een donker of obscuur kantje, maar even goed kan je er workshops volgen of tarotkaarten laten leggen. De beurs is uniek in Europa, en heeft enorm veel succes. Het is nog maar de tweede keer dat de organisator Wes Wildvang de beurs organiseert, en het Thor-park is al te klein geworden.