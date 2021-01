Lummense rapper DIKKE domineert de charts met nummer 1 positie

Ook Genkenaar Grizmo zit in het selecte groepje van Nieuwe Lichting-finalisten. De rapper is een buitenbeentje want hij doet het in het Engels, meer nog, hij is een meester in de straattaal in Londen. Grismo wil Zwartberg-Noord op de kaart zetten. En daar lijkt hij wonderwel in te lukken. Zijn eerste EP is sinds februari vorig jaar uit en hij stond al op Genk On Stage. De Nieuwe Lichting morgen kan wel eens de doorbraak zijn.