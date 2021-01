En we eindigen met een opmerkelijk tentoonstelling. Want met 'Vanlessen 3' toont het cultuurcentrum in Maasmechelen kunstwerken van drie generaties. Vader en zoon exposeren er samen met hun overleden grootvader. Ieder heeft een eigen stijl, maar wat ze wel gemeen hebben is de verfijning in de afwerking. Het cultuurcentrum hoopt wat volk op de been te krijgen om de tentoonstelling te komen bekijken, want het is een van de weinige dingen dat nog mag in deze tijden, klinkt het.