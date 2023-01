Luxetijdschrift Chapter aan vierde editie toe

door Dirk Billion

Het Limburgse luxetijdschrift Chapter is aan zijn vierde editie toe. Wat in de coronacrisis in 2020 startte als antigif tegen de vluchtigheid van de sociale media, is een blijver geworden met Chapter Four. Meer nog: bezieler en topfotograaf Luc Daelemans komt met een Art Edition, exclusief op 100 exemplaren met ingesloten drie kunstwerken. Wat de LP is voor de muziek, is een luxe tijdschrift voor de print, zegt Daelemans. Een hoger niveau voor de liefhebber die ervoor moet gaan zitten.