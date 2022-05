Lydia Peeters: "Het had geen zin te blijven dromen over Spartacus"

De politie Carma en Child Focus zijn nog steeds op zoek naar de 17-jarige Lavinia Claesen. Ze is afkomstig uit Houthalen-Helchteren en is al ruim 10 maanden vermist. Lavinia Claesen verdween op 10 juli 2021. Ze is 1m50 groot en heeft een normale lichaamsbouw. Lavinia heeft bruin haar dat mogelijk geverfd is, bruine ogen en draagt vermoedelijk een bril. Het is mogelijk dat ze een piercing (zwart bolletje) rechts in haar onderlip heeft. Wie Lavinia Claesen gezien heeft, kan Child Focus bereiken via het nummer 116 000.