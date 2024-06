- Het koppel uit Lanaken dat 100 honden zonder vergunning opving in hun woning krijgt een geldboete van 800 euro elk. Het gemeentebestuur controleert het koppel streng om te voorkomen dat ze in hun oude gewoontes hervallen.- In Beringen ziet de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo nog te veel dierenverwaarlozing, zeker bij deze warme temperaturen. De medewerkers namen daarom vandaag hun huisdier mee naar het werk.- De klacht van 7 leerkrachten van de Hasseltse sportschool tegen directeur Carlo Gysens wegens het schenden van het briefgeheim is geseponeerd door het parket.- De ontgoocheling na de verkiezingen maakt plaats voor strijdvaardigheid bij Lydia Peeters. In onze TVL Studio zegt ze vanuit de oppositie de Limburgse mobiliteitsdossiers met hand en tand te zullen verdedigen.- En de vele grote schermen in Limburg verwachten een massa volk morgen. Het mooie weer en het belang van de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Oekraïne moet de kassa doen rinkelen.