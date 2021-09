Lydia Peeters (Open VLD): "Extra middelen voor busvervoer buitengewoon onderwijs"

Er komen extra middelen voor leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs en er wordt gewerkt aan structurele oplossingen. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Ze kaartte vandaag op de Vlaamse regering de schrijnende problematiek van langdurige busritten voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs aan.

Eerder gaf minister Peeters al te kennen dat de duurtijd van ritten voor bepaalde kinderen in het buitengewoon onderwijs onaanvaardbaar is en vroeg ze aan De Lijn objectieve data. "Via heroriëntering van coronamiddelen kan onmiddellijk 1,8 miljoen euro worden vrijgemaakt voor de ergste noden en meest precaire situaties", aldus minister Peeters. Verder werkt minister Peeters verder met De Lijn, Binnenlands Bestuur, Welzijn, DMOW en het Departement Onderwijs om een structurele oplossing uit werken.



Onmiddellijke oplossing voor leerlingen zonder bus

Minister Peeters heeft vandaag op de Vlaamse regering gevraagd om 1,8 miljoen euro te heroriënteren. Voor bepaalde precaire situaties moet onmiddellijk een oplossing worden gezocht. Zo kan er worden tegemoetgekomen aan de ergste noden die nu optreden voor het schooljaar 2021-2022, onder meer leerlingen waar geen bussen voor zijn en het voorkomen van eventuele extra lange rittijden die er dit schooljaar zonder deze middelen nog zouden bijgekomen zijn.

Structurele aanpak en oplossing is nodig

Naast het onmiddellijk vrijmaken van de middelen voor de ergste noden, wil minister Peeters ook een structurele oplossing. Sinds 2016 lopen in Roeselare, Leuven en Antwerpen een aantal proefprojecten die in juni 2019 verlengd werden. Minister Peeters wil hier de verbetervoorstellen uit destilleren en uitrollen over heel Vlaanderen. Ook de lokale besturen kunnen een belangrijke rol spelen om tot een structurele oplossing te komen. Uit de proefprojecten blijkt immers dat er meerdere mogelijkheden zijn die een positieve impact hebben op de verkorting van de ritduur en het welzijn van de kinderen.

"Deze proefprojecten lopen nog tot eind volgende jaar maar ik wil de stuurgroep nu al samenroepen en kijken of we een aantal zaken vlugger kunnen implementeren", zegt minister Peeters.

Er wordt een werkoverleg samengeroepen tussen diverse departementen DMOW, Departement Onderwijs, De Lijn, Binnenlands Beleid, Digitaal Vlaanderen om samen structurele oplossingen uit te werken alsook na te gaan of dit jaar reeds op basis van de proefprojecten reeds zaken kunnen worden geïmplementeerd nog dit schooljaar.