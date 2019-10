Lydia Peeters (Open VLD) wordt minister van Mobiliteit

De Vlaamse regeringsvorming heeft in extremis een verrassing van formaat opgeleverd. En het is een aangename voor onze provincie. Want Limburg krijgt geen 2, maar 3 Limburgse ministers. Lydia Peeters gaat lopen met de ministerpost van Mobiliteit en Openbare Werken. Zuhal Demir krijgt met Justitie, Omgeving, Energie en Toerisme een loodzware portefeuille. Samen zullen ze de Noord-Zuid en het Spartacusplan tot een goed einde moeten brengen. Wouter Beke is de nieuwe minister van Welzijn. Hij is met onmiddellijke ingang partijvoorzitter en minister in de federale regering af. De 8 ministers van de regering Jambon 1 hebben vanmiddag de eed afgelegd.