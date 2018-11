Lydia Peeters uit Dilsen-Stokkem wordt Vlaams minister van Energie

Burgemeester van Dilsen-Stokkem Lydia Peeters wordt Vlaams minister van Energie en Begroting. De 49-jarige Lydia Peeters vervangt Bart Tommelein, die vroegtijdig stopt als minister om vanaf 1 januari fulltime burgemeester van Oostende te worden.



Peeters draagt de burgemeesterssjerp in Dilsen-Stokkem al van 2001. Ze zit sinds 2009 in het Vlaams Parlement. Bij de verkiezingen in oktober, wist Lydia Peeters opnieuw het burgemeestersambt binnen te halen. Open VLD kiest dus voor een vrouw uit Limburg. De partij miste nog een sterke lijsttrekker uit onze provincie, en voorzitster Gwendolyn Rutten liet al vallen dat ze streeft naar gendergelijkheid in haar partij.