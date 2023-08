Drama in de Grote Prijs motorcross in Finland vanmiddag. Daar kwam Jago Geerts in de eerste manche van de MX2 ten val. De Balenaar van het Genkse Yamaha KEMEA Team brak zijn sleutelbeen. Opnieuw pech dus voor Geerts die eerder dit seizoen al twee GP's miste na een polsbreuk. Net nu hij na 3 overwinningen op rij terug in de running was voor de wereldtitel, staat hij weer aan de kant. Liam Everts deed het intussen prima in Finland en reed opnieuw naar een podiumplaats.