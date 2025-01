- De eerste sneeuw levert mooie beelden op en zorgt vooral bij de kinderen voor sneeuwpret. De verkeersellende blijft beperkt maar het KMI waarschuwt wel voor gladheid met code geel tot morgenmiddag.- We gaan mee op pad met de strooidiensten die honderden mensen inzetten in Limburg en in Hechtel-Eksel zien we een wel heel bijzondere strooiwagen.- In Los Angeles is Maasmechelaar Jordy Tulleners uit zijn woning geëvacueerd door de zwaarste bosbranden ooit.- Hasselaar Dries Martens is de enige kandidaat-voorzitter bij Vooruit Limburg. In een gesprek met onze redactie zegt Martens dat hij van Limburg weer een rode provincie wil maken.- En Gert Bervoets van Essers is manager van het jaar, de meest prestigieuze onderscheiding in het bedrijfsleven.