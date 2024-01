* Door de overvloedige regen van de voorbije uren is er overstromingsgevaar in Pelt. Het wachtbekken van de Dommel is volgelopen. Om enkele bedreigde huizen te vrijwaren, heeft de gemeente zandzakjes laten aanrukken.* Er komt een doorstart van de Muziekodroom in Hasselt. De muziektempel wordt nieuw leven ingeblazen en omgedoopt tot Bootstraat.*De Lijn krijgt nu ook kritiek in Voeren. Daar is de vaste busrit geschrapt.* Voor het eerst in drie jaar daalt het aantal banen in Limburg. Ook het ondernemersvertrouwen neemt af. Vooral productiebedrijven hebben het moeilijk.* En Driekoningen komt eraan. Bij de bakker gaat de Driekoningentaart vlot over de toonbank.