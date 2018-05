Maas in Maasmechelen dreigt droog te vallen door werken in Maastricht

VDAB Limburg ligt zwaar onder vuur na de installatie van een kliklijn. Werkgevers kunnen het sollicitatiegedrag van werkzoekenden melden aan de arbeidsmarktbemiddelaar.-Een 29-jarige Tongenaar zit in de cel nadat hij het tweejarige zoontje van zijn ex-vriendin zwaar afranselde. Het kind brak de kaak en een arm.- Na jaren zwarte sneeuw lijken de Limburgse foorkramers uit het dal te kruipen. De kermis in Genk wordt met een week verlengd.- Het is crisis bij de N-VA in Limburg. Alle Overpeltse mandatarissen leveren hun partijkaart in uit onvrede met de visie van het partijbestuur in onze provincie.- En medical taping is de nieuwe trend in het bestrijden van de symptomen van hooikoorts. Een allergie waar meer en meer mensen last van hebben.