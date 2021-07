- Situatie in Herk-de-Stad blijft precair, leger blijft aanwezig om te helpen. - Gemeente Herk-de-Stad probeert bres in Demer te dichten. - Halen haalt opgelucht adem, de situatie is stabiel - Op- en afrit E314 in Heusden-Zolder afgesloten wegens wateroverlast - Weerman Michel Nulens: komende dagen blijven droog, daarna weer onweders mogelijk - Grootste muurschildering van Limburg in Zonhoven