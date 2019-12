Maaseik begint Champions League met knappe zege in Ankara

Als het bestuur van STVV Nicky Hayen als hoofdcoach wil, dan zal hij zelf niet twijfelen om ja te zeggen. Dat is de indruk die de Truienaar gaf gisteravond in TVL Sportcafé. Hayen slaagde voor zijn examen door voor het eerst in elf jaar met STVV te winnen op het veld van Racing Genk. Als hij morgen in de beker tegen Zulte-Waregem en in het weekend tegen Club Brugge opnieuw een goede indruk nalaat, dan is de kans groot dat hij definitief wordt aangesteld als hoofdtrainer.