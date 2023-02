"Een stap in de goede richting, maar een moeilijk te controleren voorstel." Dat is de mening van de Limburgse provinciale voetbalclubs over het nieuwe plan van Voetbal Vlaanderen om zwart geld uit het amateurvoetbal te bannen. Er komt een vergoedingsplafond van 4500 euro per seizoen en betalingen mogen enkel digitaal gebeuren via een rekeningnummer van de club. Ook zouden clubs nog maximum 100 euro per punt mogen uitkeren aan winstpremie. Als er meer dan 4500 euro aan puntenpremies betaald wordt, moet er RSZ betaald worden. Ook bij eersteprovincialer Bree-Beek juichen ze het plan toe, al hebben ze ook hun bedenkingen bij de praktische uitvoering ervan.