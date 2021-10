Vanaf 1 oktober spookt het in het Jenevermuseum. Vanaf dan is er een gloednieuwe attractie in het museum, waar geesten van de vroegere stoker een interactieve rondleiding geven. Met de interactieve audiogids ‘Geestendetector’ kunnen bezoekers ervaren hoe het was om te wonen en te werken in een jeneverstokerij anno 1900. Aan de hand van de dialogen (met stemmen van Matteo Simoni, Filip Peeters, Ludo Hoogmartens, An Miller en Robrecht Vanden Thoren) duikt de bezoeker niet alleen in het productieproces van jenever maar komt hij ook meer te weten over de sociale (wan)toestanden in die periode. "Zo krijgen bezoekers nog meer inzicht in het vakmanschap achter het productieproces van jenever. Bovendien zal de er voortaan altijd leven zijn in de 19de-eeuwse stokerij van het Jenevermuseum, ook als de eigen museumstoker niet aan het werk is. We trekken in Hasselt hiermee opnieuw de kaart van innovatie", zegt schepen voor Cultuur Joost Venken. Beluister hier een fragment: (tekst gaat verder onder fragment)Beleving en storytellingHet Jenevermuseum is een van de belangrijkste cultuurtoeristische troeven van Hasselt. Sinds de herinrichting in 2014 staan beleving en storytelling centraal in ons levend museum. Meer dan 13 weken per jaar zien bezoekers onze meester-stoker aan het werk in de stook- en molenzaal. Door de stijgende interesse voor vakmanschap en ambacht zijn onze bezoekers, die we regelmatig om feedback vragen, vragende partij om het stookproces anders en diepgaander te ontsluiten. "Daarom hebben we de handen in elkaar geslagen met het strategisch designbureau Gelotology, audioproductiehuis Het Geluidshuis en multimediabedrijf Create.eu die samen met ons een moderne speurroute vol historische anekdotes met humoristische noten en interactieve elementen ontwikkelden", reageert museumdirecteur Davy Jacobs.Stokerijdirecteur Filip Peeters en meesterknecht Matteo SimoniVanaf vandaag kunnen bezoekers deze nieuwe beleving ontdekken. "Een fictief verhaal, gebaseerd op de historische context van rond 1900, maakt jongvolwassen en volwassen bezoekers met de nodige dosis humor wegwijs in een authentieke 19de-eeuwse jeneverstokerij", vervolgt schepen Joost Venken. Via een ‘geestendetector’ (een aan de setting aangepaste tablet/audiogids) wordt de bezoeker erop uitgestuurd om de geesten van de hoogdagen van de jenevernijverheid te zoeken in de museumstokerij. "En die geesten… dat zijn de directeur van de stokerij, de meester-stoker, de leerling-stoker, de meesterknecht en de bottelaarster", aldus Jacobs. "Via augmented reality duiken zij overal op in de museumstokerij. Aan de hand van audiofragmenten laten zij je ervaren hoe het was om te wonen en te werken in een jeneverstokerij anno 1900. Voor hun stemmen deed het Jenevermuseum een beroep op topacteurs als Matteo Simoni (meesterknecht), Filip Peeters (stokerijdirecteur), An Miller (bottelaarster), Ludo Hoogmartens (meester-stoker) en Robrecht Vanden Thoren (leerling-stoker). Bovendien zorgen extra animaties en video’s ervoor dat wie nog meer wil weten over het opzetten van een beslag, het distilleren van moutwijn, het afwerken met kruidenaroma’s enz. niet op zijn honger – of beter dorst – blijft zitten."Euregionale ambitie"Dit is ideale kans om meer bezoekers voor het Jenevermuseum aan te trekken", licht burgemeester Steven Vandeput toe, "Want de geestendetector zit vervat in het gewone toegangsticket tot het museum. De huidige bezoekers van het museum komen vooral uit West- en Oost-Vlaanderen of Antwerpen. Dit potentieel willen we nog meer verhogen. De applicatie is ook beschikbaar in het Duits, Engels en Frans waarmee we mikken op een Euregionale en zelfs internationale doelgroep" Foto: Kris Vandesande