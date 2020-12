Het seizoen 2020-21 in het nationale handbal wordt een blanco seizoen, zowel bij de mannen als de vrouwen. Dat betekent dat er dit seizoen wel nog gehandbald zal worden en dat er wel degelijk een klassement wordt bijgehouden, maar dat er op het einde van het seizoen geen kampioenen, stijgers en dalers zullen zijn. Dat heeft de Belgische Handbalfederatie KBHB vandaag bekendgemaakt. De Belgische Handbalfederatie gaat er voorlopig vanuit dat er vanaf 15 januari terug getraind kan worden, als de huidige maatregelen worden afgebouwd. De eerste speeldag van het blanco seizoen is voorzien voor het weekend van 20 en 21 februari 2021. Dit geeft de teams vanaf 15 januari vijf weken de tijd om zich voor te bereiden, al blijft het afwachten of er vanaf die dag getraind kan worden. Het is de bedoeling dat er vanaf het weekend van 20 en 21 februari zoveel mogelijk wedstrijden worden gespeeld. Wedstrijden die omwille van de gezondheidscrisis niet doorgaan, worden geschrapt en dus ook niet ingehaald. De origineel geplande ‘best of three’ of ‘best of five’ vallen weg en worden vervangen door gewone competitieweekends. De originele competitieroosters blijven nagenoeg ongewijzigd, zodat de clubs hun sporthalreservaties kunnen behouden. Het verloop van de BENE-League wordt apart besloten door de betrokken teams in samenspraak met de Raad van Toezicht. De internationale weken voor senioren en jeugd blijven voorlopig behouden op de oorspronkelijke data. Finales beker van België De bekerfinales worden voorlopig op 8 mei 2021 gehouden met de finalisten van vorig seizoen, die toen hun wedstrijden geschrapt zagen door de coronacrisis. Bij de dames zijn dat Hubo Initia Hasselt en Handbal Sint-Truiden, bij de heren Achilles Bocholt en HC Visé BM. Uiteraard zullen de finales enkel georganiseerd worden als de omstandigheden dat toelaten. Het handbalseizoen 2020 – 2021 wordt op vrijdag 11 juni afgesloten met Het Gala van de Speler en Speelster van het jaar.