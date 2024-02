De 21-jarige libero van Greenyard Maaseik, Martin Perin, stopt met volleyballen. Dat schrijft hij zelf in een emotionele brief aan fans, familie en vrienden. In 2022 kreeg Perin een hartstilstand op het veld, hij kreeg een geïmplanteerde defibrillator, maar vorige week liep het opnieuw mis. Tijdens een match tegen Waremme stuikte de libero in elkaar. Hij kwam snel tot bewustzijn dankzij de defibrillator, maar een team van dokters heeft hem nu aangeraden om te stoppen als professioneel volleybalspeler.Dit is de integrale brief die Perin postte op sociale media:Het doek is gevallen "Lieve familie, beste vrienden en supporters, Zoals jullie allemaal weten, ben ik afgelopen zondag voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd in elkaar gestuikt op het volleybalveld. Na mijn eerste hartstilstand op 1 oktober 2022 heb ik een defibrillator geïmplanteerd gekregen en die heeft fantastisch werk geleverd. Ik kwam heel snel weer bij bewustzijn maar ik besef dat ik jullie flink heb laten schrikken. Nogmaals mijn excuses. Twee vragen kwamen meteen bij me op: waarom is dit gebeurd en zal ik weer op topniveau kunnen spelen? Helaas heb ik de afgelopen dagen geen antwoord gekregen op de eerste vraag. Wat automatisch leidde tot het antwoord op de tweede vraag, de vraag waar ik het meest tegenop zag. Dit is dan ook waarom, na lang overleg met het team van cardiologen van het Citadelle ziekenhuis, het rationele en beredeneerde besluit gemaakt is om vanaf vandaag – helaas - een punt te zetten achter mijn carrière als professioneel topvolleyballer. Het is met grote emotie dat ik deze boodschap aan jullie overbreng, maar ook met het heldere besef dat dit de juiste beslissing is. Het leven is het belangrijkste... Vanaf mijn begindagen bij Waremme Volley, mijn psychomotorische ontwikkeling tot het eerste team, bij de nationale jeugd- en seniorenteams en uiteindelijk GREENYARD Maaseik, heb ik altijd hard gewerkt om mijn persoonlijke doelen te bereiken en mijn dromen waar te maken. Sommige van die dromen zijn uitgekomen en waren fantastische momenten van emotie, terwijl andere, zoals spelen in Italië, nooit zullen uitkomen. Een hoofdstuk van mijn leven wordt afgesloten en een nieuw zal binnenkort starten. Ik wil graag alle mensen bedanken die me altijd hebben gesteund, te beginnen met mijn ouders, mijn broer, mijn hele familie, al mijn vrienden, mijn coaches, mijn teamgenoten en alle fans. Ik heb veel geluk gehad dat ik van mijn passie mijn beroep heb kunnen maken en ik ben erg trots op wat ik heb bereikt. Het is voor mij nu tijd om tot rust te komen samen met mijn familie, me op mezelf te focussen, over mijn toekomst na te denken en wat afstand te nemen. Dank jullie wel voor alle liefdevolle woorden de afgelopen dagen. Tot ziens Martin Perin"