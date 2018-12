In TVL Sportcafé gaan we vanavond 20 jaar terug in de tijd. Toen won Marleen Renders de marathon van Berlijn. Later was ze ook twee keer de beste in de marathon van Parijs. De Zonhovense is ook nog altijd Belgisch recordhoudster op de marathon. Een knappe carrière dus, die niet mogelijk was geweest zonder de steun van haar man en trainer, Peter Zeelmaekers.