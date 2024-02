Maaseikse leerlingen mogen met hun robot naar WK VEX Robotics in de Verenigde Staten

door Roos Rutten

De leerlingen uit de tweede graad van Mosa-RT in Maaseik mogen naar het Wereldkampioenschap VEX Robotics in Texas, in de Verenigde Staten. Dat is een wedstrijd waar verschillende teams het met een eigen gemaakte robot tegen elkaar opnemen. Het is al het tweede jaar op rij dat het een team van Mosa-RT is gelukt om zich te kwalificeren voor het WK. Vorig jaar waren ze één van de drie teams uit België, dit jaar zijn de leerlingen uit Maaseik het enige Belgische team dat naar de Verenigde Staten mag.