Maaseikse operazangeres strandt in eerste ronde Koningin Elisabethwedstrijd

Steeds meer jongeren draaien hun radio uit. En zetten een podcast aan. In de sportwereld is het al langer een hype. Maar studenten Jarne Scheepers en Siebe Vanheusden misten een podcast over showbizz en lifestyle. Daarom starten ze er zelf maar eentje. In hun podcast 'Vriendenboekje' leren ze acteurs, influencers of andere bekende Vlamingen beter kennen. Vandaag vuurt het duo hun vragen af op Melissa Hendrikx, zangeres en actrice, bekend van onder meer Familie en Like Me.