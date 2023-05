Maaseikse regisseur Rocky Grispen stunt in Cannes met film over de Bokkenrijders

Geurkunstenaar Peter de Cupere heeft een Golden Pear gewonnen in Los Angeles voor zijn geurkunstwerken 'Salt Flowers'. Met zijn werk wil hij mensen confronteren met de impact van luchtvervuiling op de geur van de zee. Zijn kunstwerk bestaat uit kleine zoutkristalen op 3d-geprinte bloemen. De bloemen zelf zijn bovendien ecovriendelijke en kunnen gerecycleerd worden. "De sterkte van het werk is niet enkel de beeltenis van de bloemen, maar ook de keuze van de geuren. De zee ruikt namelijk nergens hetzelfde," aldus de Cupere. Bekijk de reportage over zijn bekroonde werk Salt Flowers op het moment dat het nieuws over zijn nominatie bekend raakte:Het is de tweede keer dat hij de prestigieuze prijs mag ontvangen. Eerder won de Cupere al een Golden Pear voor zijn bijdrage aan de Scent Culture Award (2018). Met verschillende andere werken sleepte hij ook meerdere nominaties in de wacht.