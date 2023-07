Maaslander Berre Peters wint manche BK beachvolley in Kinrooi

In De Weg naar de Top, onze reeks over beloftevolle Limburgse sporters, gaan we vandaag langs bij turnster Erika Pinxten uit Hasselt. Net zoals haar grote voorbeeld Nina Derwael kreeg ze haar opleiding bij Turnkring Sta Paraat. In haar eerste jaar bij de senioren pakte ze meteen twee bronzen medailles op de world cup in Caïro. En al is ze nog maar 16, ze droomt al hardop van het WK dit najaar in Antwerpen EN de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Tom Kums trok met haar naar waar het allemaal begon: in de turnzaal van Sta Paraat in Hasselt.