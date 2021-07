Maasmechelaars bakken gratis frieten voor slachtoffers overstromingen in Wallonië

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt vanaf vandaag een leeuw en een poema op. De dieren zijn afkomstig uit Litouwen waar ze verbleven in een verwaarloosde dierentuin. De poema staat veel te zwaar, de leeuw verkeert in eerste instantie wel over een degelijke gezondheid. Ze moeten nu minstens één maand in quarantaine in Limburg. Daarna wordt er uitgekeken naar een nieuwe verblijfplaats.