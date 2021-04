Maasmechelen blijft zwaarst getroffen gemeente: burgemeester houdt scholen week langer dicht

door Stef Van Chaze

In Maasmechelen blijven alle scholen ook na de paasvakantie nog minstens een week dicht. Dat hebben gouverneur Jos Lantmeeters en burgemeester Raf Terwingen beslist in een crisisoverleg over de hoge coronacijfers in de gemeente. Maasmechelen heeft al wekenlang de hoogste coronacijfers in heel Vlaanderen. Het slaagt er niet in om de cijfers terug te dringen. Tegelijkertijd is de vaccinatiegraad er aan de lage kant. De sluiting van de scholen is een drastische maatregel die een golf van nieuwe besmettingen moet voorkomen.