- Het wordt buigen of barsten. De frontvorming bij de Limburgse burgemeesters groeit. Zij verzetten zich tegen de Vlaamse regering, die Limburg verplicht om de provincie op te delen in drie regio's. Ook het middenveld roert zich. - Kledingzaak Chloé uit Bilzen moet van een Parijse boetiek dringend van naam veranderen. - Volgende week al bereiken we een vaccinatiegraad van 70 procent bij de 65-plussers en is zo aan één voorwaarde voor de terrasheropening voldaan. Dat zegt welzijnsminister Wouter Beke.- En de steunbetuigingen aan het adres van Kevin, de jongen met een beperking die dinsdag klappen kreeg, zijn enorm. Intussen krijgt de vermoedelijke dader politiebescherming.