2020 is een zwaar jaar voor de frietkoten. Door corona mag er niemand meer in de zaak eten. Veel frituren zetten daarom in op online bestellingen. Ze hopen zo hun jaar toch deels te redden. Naar aanleiding van Week van de Friet, gingen we langs bij De Frietboetiek in Oudsbergen. Daar hopen ze midden januari weer open te mogen, want een derde lockdown, zou voor veel frietkoten het einde betekenen.