Vandaag wordt voor de derde dag op rij gezocht naar Emilia Chini in Maasmechelen. De 75-jarige dementerende vrouw verdween woensdagavond aan haar huis in de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk. Sindsdien is ze spoorloos. Sinds woensdag wordt met man en macht gezocht naar de vrouw. Politie, brandweer, civiele bescherming en de Cel Vermiste Personen zetten daarbij de grote middelen in. Onder andere speurhonden, warmtedrones en helikopters worden gebruikt om de omgeving uit te kammen. Ook tal van buren, vrienden en vrijwilligers sluiten zich aan bij de speurders. Gisterenavond laat werden de zoekacties gestaakt, maar sinds deze ochtend wordt er weer volop gezocht. Ook vandaag worden weer speurhonden ingezet om de bossen uit te kammen. De politie onderzoekt ook camerabeelden uit de omgeving. De familie van Emilia Chini blijft hoop koesteren dat de Maasmechelse alsnog gevonden wordt. Wie informatie heeft over haar verdwijning, kan de politie contacteren via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30.300. Later volgt meer in het TVL Nieuws.