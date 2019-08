Maasmechelse meisjes mogen geen hoofddoek dragen op eerste schooldag

De gameopleiding op de T2-campus in Genk kent een forse stijging van de afgestudeerden. Vorig jaar maakten 110 cursisten de opleiding af, dat is zo'n 30 procent meer dan het jaar voordien. De reden daarvoor is dat jongeren steeds meer met gamen in contact komen én de Tax Shelter zit er ook voor iets tussen. Dat is een fiscale regeling die de productie van audiovisuele en cinematografische werken aanmoedigt.