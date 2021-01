Maasmechelse relschoppers opgepakt bij anti-avondklokprotesten in Stein

De federale gerechtelijke politie in Limburg heeft vorig jaar 16,5 ton cocaïne in beslaggenomen. Dat is een record. Limburgse criminelen ontpoppen zich tot internationale topspelers in de wereldwijde cocaïnehandel en dat is verontrustend. Maar ze lopen dus wel tegen de lamp. Vorig jaar zijn in onze provincie ook meer dan 100 vuurwapens en 14 synthetische labo's in beslaggenomen. Onze provincie blijft samen met Nederland de draaischijf voor de aanmaak van synthetische drugs. Criminelen die er een weelderige levensstijl opna houden, zijn niet veilig. De FGP nam in 2020 voor 16,5 miljoen euro aan goederen en cash in beslag.