Maasvallei groeit uit tot meest bijzonder natuurgebied in Europa

De positief geteste coronapatiënten hebben bijna allemaal een hoge virale lading van het virus in het lichaam. Dat blijkt uit eigen onderzoek van het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. In het labo zijn de testresultaten van de zomer vergeleken met die van nu. En de uitkomst is ronduit onrustwekkend. De dosis van het virus in het lichaam ligt in de wintermaanden veel hoger en dat maakt dat het zich ook veel sneller verspreidt. In onze ziekenhuizen is de alarmfase stilaan bereikt, want ook in Limburg stijgt het aantal besmettingen snel. "Veel te snel," klinkt het.