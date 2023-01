Magische avond in Malmö: Red Wolves pakken eerste WK-zege en stelen harten van de Denen

door Tom Kums

Op het WK handbal in Zweden hebben de Red Wolves opnieuw handbalgeschiedenis geschreven. De Belgen versloegen in hun tweede groepswedstrijd Tunesië met 31-29. Het is meteen de eerste zege ooit van België op een WK. Door de overwinning zijn de Red Wolves ook zo goed als zeker van de volgende ronde en dus nog eens 3 extra matchen. De Belgen speelden een dijk van een wedstrijd en kregen op het einde zelfs de Deense fans mee. Tom Kums met het verslag van een magische handbalavond in Malmö.