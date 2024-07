Magnetometer UHasselt succesvol met Europese ruimteraket gelanceerd

"Wij willen duidelijke oranje tinten in het regeerakkoord, dat wil zeggen: een veilige samenleving, meer nettoloon voor de gezinnen en een betaalbare gezondheidszorg". Ook de cd&v gaat bij de federale regeringsonderhandelingen op haar strepen staan. Dat heeft Nawal Farih, de lijsttrekker van de cd&v in Limburg gezegd bij de eedaflegging in het federaal parlement. Van de 150 Kamerleden zijn er 12 uit Limburg. 13, als we er ook Ayse Yigit uit Houthalen-Helchteren bijnemen. De PVDA'ster werd verkozen vanop de Kamerlijst in Henegouwen.