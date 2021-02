Magnifiek Maaseik strijdend ten onder in halve finale in Sint-Petersburg

Greenyard Maaseik is aangekomen in Sint-Petersburg. De mannen van Joel Banks spelen er morgen de halve finale van de CEV-Cup tegen Zenit. Om de verplaatsing naar Rusland te maken, waren de Maaseikenaren 15 uur onderweg. Maaseik verloor zondagmiddag nog de bekerfinale van Roeselare, maar de spelers werden om 7u 's morgens al weer op de club verwacht. Van daaruit ging het dan richting het station van Viersen in Duitsland, waar ze de trein namen naar de luchthaven van Frankfurt. Na een tussenstop in Moskou, landde Maaseik omstreeks kwart over elf lokale tijd in Sint-Petersburg. Daar wachtte hen een pak sneeuw en een ijzige -15 graden Celsius. Vandaag krijgen de spelers eerst rust, vanavond trainen ze een eerste keer in Rusland.