Maleisië start dan toch onderzoek naar dood Ivana Smit

Afgelopen weekend heeft de interventieploeg van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst twee bestuurders betrapt met rijden onder invloed van drugs. Zaterdagnacht probeerde één van de bestuurders de politie te ontvluchten. De andere bestuurder weigerde alle medewerking. De eerste bestuurder werd om 01u00 onderschept aan de woning van een vriend van hem in Bilzen. De man had even voordien op Rooi te Bilzen de vlucht genomen nadat hij het dienstvoertuig van de politie had opgemerkt. De bestuurder had geen alcohol gedronken. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze wees op recent gebruik van marihuana. Het rijbewijs van de 24-jarige bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Op het commissariaat van Bilzen werd een bloedproef uitgevoerd en een verhoor afgenomen in het kader van het onverantwoord rijgedrag. De bestuurder zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter. De tweede bestuurder werd om 05u00 onderschept aan het cultureel centrum De Kimpel in het centrum van Bilzen. De bestuurder had geen alcohol gedronken. Maar omdat de checklist ook ditmaal weer positief was, werd hem een speekseltest opgelegd. De 29-jarige bestuurder uit Bilzen weigerde echter elke medewerking. Zowel een speekseltest als een bloedproef werden geweigerd. Daardoor moet normaal het rijbewijs van de bestuurder worden ingetrokken, hetgeen echter niet mogelijk was omdat de bestuurder geen rijbewijs kon voorleggen. De agenten lieten daarop het voertuig van de bestuurder takelen voor de duur van 15 dagen. Twee maanden geleden legde dezelfde bestuurder een positieve speekseltest voor amfetamines af. Ook in 2015 werd de bestuurder betrapt met sturen onder invloed van drugs. Hij zal zich later moeten verantwoorden op het Parket Limburg.