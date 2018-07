Maleisische overheid gaat overlijden Ivana Smit nu toch onderzoeken

Limburg telt op dit ogenblik 17 buurtinformatienetwerken. Opvallend, dat zijn er een pak minder dan elders in Vlaanderen. In Antwerpen zijn er bijna 500 erkend. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jambon, op vraag van N-VA-kamerlid Werner Janssen. Buurtinformatienetwerken of BIN's zijn in het leven geroepen om inbraken te helpen voorkomen. Maar tegenwoordig is er concurrentie opgedoken, van de populaire WhatsApp-groepen.