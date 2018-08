Mama van Nicky Verstappen reageert opgelucht op arrestatie Jos Brech

Vrijdagnacht werd een man in Lanaken overgoten met hete olie na een uit de hand gelopen discussie. De 23-jarige dader sloeg nadien op de vlucht en is nog steeds spoorloos. De feiten speelden zich af in een carwash aan de Bilzerbaan te Lanaken. De dader is een Afghaan van 23 jaar en is nog voortvluchtig en wordt opgespoord. Het verdere onderzoek wordt gevoerd door het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen. Het Pakistaanse slachtoffer liep derdegraads brandwonden op aan de armen en eerstegraadsbrandwonden in het gelaat en aan de hals. De man is niet in levensgevaar en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis waar hij op heden nog steeds wordt verzorgd.