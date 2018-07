door David Bijnens

Wie in de buurt van Heppen in Leopoldsburg gaat joggen, kan beter voorzichtig zijn. Heppenaar Marc Reynders werd daar in het bos, vlak bij zijn woning in de Eindestraat, al drie keer aangevallen door een buizerd. En dit keer werd hij lelijk toegetakeld. Marc toonde ons vanmiddag de plaats waar het gebeurde.