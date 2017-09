Man bevrijd na botsing met vrachtwagen in Bilzen

Bij de hevige brand die gisteravond woedde in de voormalige discotheek de Ritz in Hasselt is er asbest vrijgekomen. Dat heeft burgemeester Nadja Vananroye bevestigd na overleg met de brandweer. Buurtbewoners moeten nog de hele dag ramen en deuren gesloten houden. Experten van de brandweer gaan vanmiddag nieuwe stalen nemen om te kijken hoe ernstig de asbestsituatie is.