Man die ex-vrouw doodstak in Lanaken blijft aangehouden

De 63-jarige René F. die zaterdag zijn 38-jarige ex-vrouw Femke Wetzels doodde, blijft aangehouden. In de nacht van vrijdag op zaterdag stak de man zijn ex neer in een café in Lanaken. De vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De verdachte kon de breuk met zijn ex niet verwerken en liet zich vermoedelijk door jaloezie leiden. De onderzoeksrechter in Tongeren besliste hem aan te houden en op te sluiten op verdenking van doodslag. Woensdagavond vindt naar aanleiding van de dood van Femke in Lanaken een stille optocht tegen zinloos geweld plaats.