Man gearresteerd in Schaarbeek voor schietpartij in Zutendaal

In Genk hebben onbekenden deze nacht een ramkraak gepleegd bij juwelier Assos in de Hoevenzavellaan. Er werden heel wat juwelen buitgemaakt. De auto van de ramkrakers vatte vuur bij het inrijden van de etalage. Rond 3u45 reden enkele verdachten met een gestolen Seat tegen de vitrine van juwelierszaak Assos in Genk. De vitrine en de inboedel aan de voorzijde van de zaak raakten daarbij zwaar beschadigd. De verdachten, die gekleed waren in witte overalls met zwarte maskers, slaagden erin een grote hoeveelheid juwelen mee te nemen. De auto vatte vuur en werd door de ramkrakers brandend achtergelaten. Ze vluchtten te voet weg in de richting van de Risstraat. Meerdere politieteams van Politie CARMA snelden ter plaatse, maar de verdachten konden niet meer aangetroffen worden. Brandweer Oost-Limburg kwam ter plaatse om het voertuig te blussen. De volledige voorzijde en de linkerflank van het voertuig zijn uitgebrand. Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit en de Federale Gerechtelijke Politie Hasselt voert verder onderzoek naar de verdachten. Later volgt meer in het TVL Nieuws.